I na tym polega dureństwo polskiego systemu zdrowia. Zamiast oceniać ludzi, a czym wyżej tym bardziej surowo, to tworzy się stołki, gdzie ordynator na stołku jest niemal jak król i dopóki nie umrze, to króluje i nie ważne, czy dobrze, czy źle. To pewnie nie jedyny szpital,g dzie tak jest. Powinny być regularne oceny pracy i jak się nie sprawdza, to kolejny! Poza tym zmiany powodowałyby, że bardziej by się pilnowano!