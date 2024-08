Tylko szkoda, że te sztuczne podnoszenie płac główne co robi, to nakręca inflację... Co nam po zwiększaniu płac, jak wszystko inne drożeje i to jeszcze szybciej. Oszczędności Polaków są zjadane przez inflację. Także zamiast się bogacić, to biedniejemy jeszcze bardziej.

Efekt zupełnie odwrotny od oczekiwanego.