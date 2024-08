Protip: Nie kupujcie nigdy mieszkan od dewelopera z rynku pierwotnego chocbyscie mieli sie zesrac. Szansa na to, ze zostaniecie obecnie wyruchani i dostaniecie #!$%@? mieszkanie z masa problemow i spoldzielnia podstawiona przez dewelopera, ktora bedzie wam srac rzadka sraka prosto do ryja jest kazdego roku coraz wyzsze.



Nawet jak mielibyscie kupic od kogos drozej mniejsze mieszkanie w gorszej lokalizacji, ale takie gdzie problemy, ktore mialy wyjsc juz wyszly i jest bardziej wiadomo na co sie piszece (mozna chociazby sprawdzic poziom halasu w dzien i nocy, popytac sasiadow czy mieszkaja tam #!$%@?, airbnb itd.)



Obecnie jak ktos jest rozsadny to albo mieszkanie od kogos szukac albo jak ktos ma pieniadze, czas i zdrowie psychiczne, ktorego za wszelka cene chce sie pozbyc to kupno dzialki i budowa domu. Tam tez beda problemy, ale przynajmniej bedziecie mogli poznac osobe, ktora wam #!$%@? i stojac obok tego co #!$%@? bedzie wam wmawiac, ze wzrok was myli.



