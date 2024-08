Co to znaczy oszczędzać wodę? Poniżej pewnego poziomu już nie da się zejść z oszczędnościami, boby trzeba się przestać myć, rzadziej prac, nie sprzątać w mieszkaniu.

Owszem można by zejść może o 0,5-1 m3, ale to już nie jest oszczędzanie, a zwykłe dziadowanie.