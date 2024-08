tytuł to manipulacja, nie chodzi o żaden "Uniwersytet Londyński', tylko o podrzędną szkółkę zwaną SOAS University of London, czyli The School of Oriental and African Studies, to zajmuje "prestiżowe" 71 na 130 szkół w rankingu University League Tables 2025 - w ciągu 5 lat spadli o ponad 30 miejsc, tak im dobrze idzie edukacja xD.



Dla niewtajemniczonych: SOAS jest jednym z członków UoL (obok m.in: Birkbeck, University of London; Brunel University London; Pokaż całość