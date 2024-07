Jak mamy głupie przepisy środowiskowe, to takie są rezultaty. Przepisy były tak skonstruowane, by była podstawa do dawania lapowek. Blokowanie inwestycji i trudne do wykonania analizy, do tego urzedas który może wymyślić dowolna fanaberie, byle miał dypokrytke lub "motywację". Dlatego inwestycje w tym kraju idą jak idą, a jakiś kolo z Białegostoku może blokować budowę EJ nad morzem