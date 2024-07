Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że obecnie nie widzę realnych szans na wprowadzenie takiego obowiązku. Zresztą podobnie w innych krajach UE takiego obowiązku nie ma. Wynika to z kilku powodów, między innymi z faktu, że rowery nie są rejestrowane, czyli nie ma możliwości skutecznego egzekwowania obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia - zaznacza Aleksander Daszewski.

Pokaż całość

Powinni zreformować ubezpieczenia i wprowadzić ubezpieczenie osoby kierującej pojazdem, a nie przypisane go do pojazdu. Z tego co pamiętam,