Bo Polakowi wszystko wiecznie przeszkadza i Polak jak się do czegoś nie przyczepi to czuje się chory. Tylko Polacy są tak dziwnym narodem, że Polak musi zgnoić drugiego Polaka, aby samemu dobrze się poczuć. Co z Wami Polakami jest nie tak? Co w Was siedzi tak toksycznego? Czemu nic z tym nie robicie?