Każdy normalny kraj, nie jakiś teoretyczny z dykty i kartonu, gdzie np. Prawo jest takie, jak my je rozumiemy a rozumieją, jak któremu rządowi jest to wygodniejsze.

Każdy normalny kraj wykopałby takiego ambasadora już dawno! Ten ruski Żyd wielokrotnie udowodnił, że nienawidzi Polaków i nimi gardzi, wielokrotnie kłamał i pomawiał Polskę i Polaków! Trzymając go tutaj udowadniamy tylko kolejny raz, że ten kraj jest teoretyczny!