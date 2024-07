We wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 doszło do przerażającego wypadku. Trzyosobowa rodzina umarła w strasznych okolicznościach. Sprawcą wypadku był Sebastian M. który natychmiast uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam zabrano mu paszport i czeka na ekstradycję do Polski.