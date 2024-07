Pokaż całość

dokladnie, rozwiazaniem ma byc kredyt 0% ktory tylko dolozy sie do problemu i wiadomo jak to dziala z innych krajow! To jest policzek dla normalnego wyborcy i zyski dla developerow i dla bankow(!) a nie proba rozwiazania problemu! Ale mnie to wkurza.rozwiazanie z punktu widzenia centrali (rzad, partie polityczne, developerzy, banki i wszystkie firmy zarabiajace na nieruchomosciach) jest lub bedzie pewnie takie samo jak w UK - budowac wiecej domow/mieszkan, najpewniej z okazji jakichs wyborow, zwlaszcza, jesli ktoras grupa wyborcza zdola przepchnac temat drogich nieruchomosci do debaty wokol wyborczej ( w UK np mlodzo do 35 uwazaja ze drogie nieruchomoaci to glowny problem, starsi uwazaja ze to sluzba zdrowia, to tak w skrocie). Zadnej ze stron nie zalezy na krachu na rynku nieruchomosci, moze poza tymi ktorzy licza ze kupia tanio.