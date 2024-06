Jak tak czytam tu niektórych komentarze, to mam wrażenie, że są debilami.

To jest przykręcania śruby ciąg dalszy.

Wiecie co to podatek pcc? Kto kupował samochód ten wie, ale chyba nie do końca wie, że cokolwiek by nie kupił używanego powyżej 1000 zł, to musi go opłacić. Samochód trzeba zarejestrować, a więc każdy to płaci, ale przy reszcie w prawie każdym przypadku to się olewa. Jednak to co się teraz dzieje, otwiera Pokaż całość