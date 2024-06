Czy ktoś może mi sensownie wyjaśnić jak to jest że w Polsce w sklepach ceny mamy "europejskie" za to pensje pracowników wytwarzających produkty są 3-4 razy niższe niż w zachodniej europie ? Gdzie te pieniądze się podziewają, gdzie znikają ? Wiem że jest argument o większych opłatach i podatkach, ale nikt mi nie wmówi że mamy 3-4 razy wyższe podatki i opłaty niz zachodnia europa. Szczególnie że nadal do nas ciągną zachodnie Pokaż całość