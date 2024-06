Dlatego trzeba więcej głosować na POPIS z lewactwem którzy tworzą popyt na masową imigrację xD. Polacy nigdy się nie nauczą że głosując na swoich oprawców będą traktowani jak obywatele 2 kategorii we własnym państwie. To że wykolejeńcom z neuropy i ich discorda i lewactwu wszelkiej maści to pasuje to nie znaczy że powinno to pasować normalnemu społeczeństwu.