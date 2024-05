Ciekawe czy po wyborach do parlamentu UE będzie dalej tak gadał, bo pan konferansjer już kilka razy na przestrzeni kwartału radykalnie zmieniał zdanie. Mam szczerą nadzieję że żadne dopłaty nie wejdą w życie, to jest chore aby przy tak drogim pieniądzu cena metra tak szalała, co będzie jak spadną stopy i krechy będą tanie?