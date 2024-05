Smutne jest to, że takie informacje powodują jak widać niewielkie zainteresowanie, a nawet grupka baranów i to dość pokaźna, zakopuje.



No ale wiadomo, to konfederacja mówi, kazdy ma w dupie, jakby to samo powiedzial jakis polityk PIS czy PO to by wiekszość się mało co nie obsrała i wszystko wzieła smiertelnie poważnie.