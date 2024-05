W przypadku bezdzietnych z wyboru kobiet pojawia się argument, aby wyrównać im wiek emerytalny z mężczyznami. Dlaczego bezdzietna z wyboru kobieta ma iść na emeryturę w tym samym czasie co mężczyzna, który poświęcił co najmniej 18 lat jak nie na wychowanie, to co najmniej na płacenie alimentów na dziecko? Pomijając czas, jaki poświęca się na wychowanie dzieci, to dzieci to także nie mały aspekt finansowy.



