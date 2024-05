Dzieki tym pasożytom mamy mały rynek wynajmu oraz wysokie ceny.

Za każdym razem gdy wynajmowałam mieszkanie to prosto nie było, wybór żaden a jeśli już, to strach w oczach najemcy bo jest bombel duży i kot. No masakra, takie ryzyko ( づ • ﹏ • ) づ

Udało nam się chyba tylko dzieki temu że studenci roznieśli mieszkanie i nie płacili za prąd. A mieli być tacy fajni bo to studenci. Trauma Pokaż całość