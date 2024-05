To chyba najpoważniejszy problem Chin, za dużo kasy, która poszła w budownictwo, które będzie ledwo co użytkowane i tylko będzie generować koszty. Kilkanaście lat temu te tak zwane "miasta widmo" to był symbol dalekowzroczności Chin, które zawczasu przygotowują domy dla nowych obywateli... No może i to mógłby być dobry pomysł, ale nie kiedy demografia jest tak beznadziejna, kraj jest zamknięty na imigrantów a produkcja przemysłowa już się nie będzie tak szaleńczo rozwijać Pokaż całość