Rodziny wielodzietne są większym plusem niż na siłę kazanie każdej parze rodzić po 2 brzdąców. Jak komuś idzie macierzyństwo i poród i ma do tego predyspozycje to niech robi 8 dzieci i społeczność mu pomaga (800+, szkoła itd). Jak ktoś nie czuje się na siłach i pracuje więcej lub nie ma nikogo do pomocy w rodzinie i niepewną partnerkę to lepiej żeby nic nie robił