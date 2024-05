Miałem to samo w szkole średniej, nauczycielka geografii zrobiła kartkówkę na pierwszej lekcji, organizacyjnej xD I jaką ocenę dostałeś to taką ocenę miałeś przez 3 lata. Nawet robiliśmy różne testy, dwie osoby te same odpowiedzi, jedna dostała 5 a druga 2. Zgłaszaliśmy to, szukaliśmy pomoc, ale nic to nie dało, bo nauczycielka geografii była dyrektorka. Co śmieszne osoby co miały zagrożenie u niej to na maturze z geografii mieli ponad 70%. Jej Pokaż całość