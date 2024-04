Jak nazwać wyborców co oddali głos na PO(zapowiadali, że wdroży kredyt 0%) i narzekać na kredyt 0 procent, czy wyborcy PO to idioci? Ja przypomnę, że większość osób na wykopie była zadowolona z wyników wyborów, to proszę zagryźć zęby i się cieszyć z uśmiechniętej koalicji. Protestować, to co najwyżej mogą osoby, które głosowały na konfederację.