Do tragicznego zdarzenia doszło w hali produkcyjnej w gdańskiej dzielnicy Przeróbka. Operator wózka widłowego najechał na mężczyznę przyciskając go do części konstrukcji hali. 37-letni obywatel Gruzji zmarł. Według śledczych nie był to nieszczęśliwy wypadek, a zabójstwo.