18 grudnia 2018 roku zapaliłem ostatniego. W zeszlym roku zmarl mi brat. Multum mysli, coraz wieksze nie dostrzeganie sensu w tym wszystkim powoduje, ze czasem nawet mam ochote wrocic do mojego najlepszego przyjaciela. Bo to o ten dym sie rozchodzi. Ten dymek co to otula mnie kiedy po jedzonku ide zapalic. To ten dymek co za dawnych lat przy barze z popiolka zamawialem kolejny browar. To ten sam co towarzyszy mi kiedy Pokaż całość