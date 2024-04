moja babcie zaglodzili w szpitalu, jest na karcie zgonu bezposrednia przyczyna smierci: wyniszczenie z powodu niedozywienia.

3 tygodnie ja trzymali i zaczeli karmic pozajelitowo dopiero jak o to poprosiłem czyli kilka dni przed śmiercią. "co 2 dzień".

Co ciekawe zgon stwierdzili ostatniego dnia, kiedy mieli ją przenieść z izoltaki (bo byla podejrzana o covid, bo test dodatni) na normalny oddział. Na tych covidowych wiecej zarabiał szpital chyba.