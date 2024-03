Ja już nie mówię ludziom jak będzie, bo 70-80% naszego gatunku to d3b1le, które nie rozumieją. Które niczego się nie nauczyły, które nie wyciągają wniosków z niedawnych lekcji. Które nie myślą, że jak nagle padnie prąd (a dzisiaj są takie czasy, że będzie to jeden z celów ataków + mamy przeciążenia sieci), to ch0ja kupią. Jeszcze jak to jakieś pierdoły to wuj. Ale leki? Jedzenie na dziecka?



Ludzie sami sobie winni odcinek Pokaż całość