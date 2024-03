To też trochę powolne gotowanie żaby. Teraz abonament na jakieś podstawowe funkcje, później na trochę bardziej zaawansowane, aż dojdziemy do momentu, w którym oprócz kupna samochodu, trzeba będzie płacić abonament, aby nim jeździć. Tak wiem, pewnie jestem szurem, ale kto 5-10 lat temu spodziewałby się płacić za funkcje, która jest ZAMONTOWANA w samochodzie?



A łącząc logiczne kropki, to do czego dojdziemy? A no do tego, że lepiej będzie wynajmować samochód i płacić