Kilka spraw, a myślałem o tym dużo bo w końcu wziąłem ślub w dość późnym wieku. Kłamią, dlatego że kultura je idealizuje, całe życie wmawia że kobiety są idiotycznie romantyczne, to co mają mówić? Że są #!$%@? bo szukają stabilnej i wygodnej przystani? Idą z prądem. Dwa, czy to źle że lubią pieniądze? Nie. Przez całe życie takich typowych materialistek, że ja z nim będe to on mi coś kupi, spotkałem niewiele. Pokaż całość