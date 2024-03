Sam fakt współpracy ze służbami specjalnymi nie hańbi. Liczy się faktyczne zaangażowanie i faktyczna aktywność współpracownika. To na jej podstawie należy oceniać człowieka. To były takie same polskie służby specjalne jakie są dziś z którymi też przecież wielu Polaków współpracuje. A jeśli ktoś twierdzi inaczej, to oznacza, że wszyscy którzy w czasach PRL-u zdobyli wyższe wykształcenie powinni oddać dyplomy. Szkoda, że w Polsce nikt tego Polakom nie tłumaczy tylko wykorzystuje tę sytuację Pokaż całość