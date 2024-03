Polska to zlepek najgorszych cech zachodniego feminizmu i wschodniego konserwatyzmu. Wszystkie partie stawiaja kobiety w centrum oprocz konfy ktora zaplacila za to swoim wynikiem wyborczym. Najnowszy postulat darmowa antykoncepcja TYLKO DLA KOBIET do 25 roku zycia, obowiazek obrony kraju tylko dla mezczyzn, przecietnie zaledwie 8 lat facet zyje na emeryturze. To jeden z najgorszych kontraktow spolecznych na swiecie.