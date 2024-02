Kobiety nadal ponoszą większość trudu opieki nad dziećmi, seniorami i osobami z niepełnosprawnościami, co negatywnie wpływa na ich perspektywy zawodowe, stan zdrowia i sumę odprowadzonych składek

Pokaż całość

Pomijając, że to gówno prawda, to co to ma za znaczenie? Jeśli w ogóle to powiązać z wiekiem emerytalnym, to należałoby go według takiej logiki właśnie podwyższyć, aby wydłużyć czas na zebranie wyższej sumy składek i skrócić przewidywalną przeżywalność, tj. efektywnie podwyższyć emerytury.Do tego jest