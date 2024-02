Niestety, to może być wina profesorka, nie studentów.

Dam wam przykład z mojej edukacji. Mieliśmy na przedmiocie metodę klasyfikacji NN (Nearest neighbour). Bardzo prosta metoda. Załóżmy, że mamy w przestrzeni 3 rodzaje osobników. Kwadraty, trójkąty, koła. Pojawia się nowy osobnik, ale nie wiemy, do której grupy go zakwalifikować. No to patrzymy w jakiej grupie jest osobnik najbliżej nowego i klasyfikujemy go do tej samej.

Naprawdę banalna metoda.

