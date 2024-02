͡

°

͜

ʖ

͡

°

Kanada planuje sprowadzać prawie 500k imigrantów co roku, w państwie w którym żyje tyle osób co w Polsce. Co w takim razie może się złego stać z cenami mieszkań w miastach których te osoby będą relokowane. (Rząd Kanady rozwala życie rodowitym obywatelom. I to w pełni świadomie.