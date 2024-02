Z dwóch przyczyn. Po pierwsze partie neofeudalne w PE i lokalnych parlamentach wprowadzają nową, zieloną religię - co powoduje masakrę klasy średniej.



Oraz Ukraińcy nie zdali egzaminu i wyszła na jaw porażająca skala korupcji. Ok 30% wsparcia wojskowego do prywatnych kieszeni plus gigantyczne korporacyjne machloje (u nas to min 'afera zbożowa').



Nawet głupi by to umiejętnie rozegrał. I rozgrywa.