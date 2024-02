Pierdzielenie że aż uszy bolą!! KŁAMSTWO!

Co wybierasz wynajem za 3000zł, czy spłatę mieszkania za 2200zł...

To nagabywanie w necie i tv o samych plusach wynajmu zrobiło sieczkę z mózgu Polakom.

Wynajmują bo nie mają kasy na kupno własnej chaty, a nie bo chcą.



Przez te nagonki kilku moich znajomych zamiast 5lat temu kupić chatę za 400 tys. zł dalej kisili się na wynajem, gdzie teraz te same mieszkania kosztują 2x tyle, Pokaż całość