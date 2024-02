Decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie.

Niby tak, ale w przypadku klauzul niedozwolonych odwołanie nie ma sensu. Jeśli klauzula została wpisana na listę niedozwolonych to każdy sąd musi orzekać tak samo w jej sprawie. Sąd tylko sprawdza czy coś jest w rejestrze klauzul niedozwolonych i jeśli jest to od razu wydaje wyrok - tak jest to zabronione.