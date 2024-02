Różnica taka, że Gdynia była wtedy jedynym portem morskim i miała sens żeby się uniezależnić gospodarczo - Gdańsk dawał tylko prawo do użytkowania, ale był to niezależny byt polityczny w tamtym czasie.



Gdybyśmy dzisiaj mieli tylko jedno lotnisko i to np. w Ostrawie/Kownie/Berlinie to oczywiście trzeba by budować polski port lotniczy, ale mamy lotnisko w prawie każdym mieście wojewódzkim, więc porównywanie się do sytuacji Gdyni i Gdańska przed wojną jest bez sensu. Pokaż całość