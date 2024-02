Mirki, płaciłem kartą u lekarza, za pierwszym razem transakcja odrzucona, no to jeszcze raz... Tym razem przeszło. Jak wyszedłem, to dostałem powiadomienie, że pieniądze zeszły z konta 2 razy. Złożyłem od razu reklamację w banku i dołączyłem zdjęcie kwitka, że transakcja była odrzucona i chcę zwrotu tej dodatkowej transakcji. Bank reklamację... odrzucił.

Zdenerwowany zadzwoniłem na infolinię, to usłyszałem, że ewentualnie mogę się odwołać, a zawsze mogę się skontaktować z rzecznikiem praw konsumenta jak mi się nie podoba... Normalnie przecierałem oczy ze zdumienia, bo różne rzeczy słyszałem od banków, ale to naprawdę nowość.

Co mogę zrobić w tej sytuacji? Jak powalczyć z tym bankiem? Bo to co wyprawiają to jest kpina :/