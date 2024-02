tylko idioci myślą że podatek od mieszkania rozwiąże problem braku mieszkań - tych wszystkich lewaków którzy krzyczą "niech bogaci płacą" spotkałaby sroga ekonomiczna zemsta niewidzialnej ręki rynku - gdy to owy podatek właściciele przerzucą na najmujących, czynsz zamiast 1500 zł wyniesie 3,200 - a ci co odzieczyliby dom po babci, nagle okazałoby sie że na jego utrzymanie brakuje pieniędzy, ciekawe jak budynki administracyjne by sobie poradziły z takim podatkiem? czynsz w komunalnym Pokaż całość