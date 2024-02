tak poza tematem, to czy nie wkoorwiają was wszechobecne fotki/miniaturki wygenerowane przez ai? jaki to ma sens, gdy nie ma żadnego problemu ze znalezieniem kilkuset tysiecy zdjęć mogących być tłem dla takiego artykułu? wygląda jakby pseudoredaktorzyny próbowały przycebulić kilka złotówek, żeby tylko nie wydać ich na stockowe zdjęcie, co wygląda wyjątkowo choojowo xD ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) zwłaszcza takie niedopracowane z choojową linią technologiczną i choojowymi autami na Pokaż całość