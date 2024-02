Spoko mi kiedyś babka w zus pierdo... głupoty że konto na które wpłaca się składki jako firma jest znane tylko temu co wpłaca i nie może powiedzieć jakie to konto jest. Okazało się że znając nip firmy można to sprawdzić. Wystarczy nip i imię i nazwisko https://eskladka.pl/Home Chodziło o wpłacenie zaległych składek po śmierci ojca aby ominąć komornika.Złodzieje jeb...