Żeby w USA nazywać się inwestorem to trzeba znać się na giełdzie i na bieżąco dokonywać na niej obserwacji i potencjalnych zakupów.



W Polsce inwestorami jest Januszostwo 50+ co nie wiedzieli co z pieniędzmi zrobić i kupili kurnik inwestycyjny pod ukrainców lub studentów oraz samozwańczy polscy biznesmeni co naczytali się książek o Elonie Musku, Jeffie Bezofie i Stevie Jobie i postanowili że zamiast wykorzystywać swoje zdolności w rozwoju technologicznym kraju to postanowią Pokaż całość