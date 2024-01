Kluczem jest usunięcie z dużych miast studentów, poprzez przesunięcie większości wydziałów (z kilkoma wyjątkami) do Polski powiatowej. Powinno to stanowić ogólnokrajową, ogromną reformę i obejmować wszystkie uczelnie państwowe, budowę kampusów, bliską współpracę państwa i uczelni z biznesem, budownictwo mieszkaniowe. Obciążenie miast studentami to ciężka patologia, do tego zachęcająca do pozostania w tych miastach po skończeniu studiów i zniechęcająca biznes do inwestowania w Polsce powiatowej.



