Płacę przed terminem bo jest tego sporo i można o czymś zapomnieć, do tego sumarycznie to wychodzi nie mała kwota. Kredyt hipoteczny i na samochód mamy w tym samym banku by łatwiej to ogarnąć, w tym samym dniu znika 2500 zł na oba kredyty. Czynsz znowu drożeje i teraz jest 850 zł, żłobek 1100 zł. Poza tym jeszcze kilka mniejszych rachunków dlatego zaznaczymy sobie na kartce co już poszło i spokój.



