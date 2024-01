Generalnie nie ma tu nic nowego czego nie zrobiłby grafik w 2000. Tyle tylko że zamiast mówić grafikowi plecenie piszesz prompta do AI.

Plusy sa takie, że masz to szybciej i taniej.

Minusy są takie, że ma to szybciej i taniej kolejne milion influenserów na świecie i efekt przestaje robić wrażenie.