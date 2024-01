Robaki jedne, nic nie rozumiecie. Jak Pan ma dostać się gdzieś dalej niż 50-60 km to bierze helikopter albo prywatny odrzutowiec, a nie samochód, żeby się nim tłuc w niewygodnych, sportowych fotelach. Pod każdym penthousem jest Porsche i można sobie na laski skoczyć do centrum nie generując smogu. To Wy macie rzęchami nie blokować dróg, tylko siedzieć w III klasie PKP, albo gdzieś obok w Ikarusie na buspasie, żeby Pan nie musiał Pokaż całość