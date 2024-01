Ewentualna przesiadka na motoryzacje elektryczną powinna się odbywać w sposób naturalny, rynkowy, zgodnie z preferencjami konsumentów, a nie regulacjami i zamordyzmem. Na dzisiaj elektryk, przynajmniej w Polsce, jest po prostu niepraktyczny, no chyba że jako drugie auto do jazdy po mieście, jeżeli kogoś stać. Za małe zasięgi, za mało infrastruktury do ładowania, za wysokie ceny tych aut. Bez poprawy w tych aspektach nie ma szans na popularyzację elektryków w naszym kraju.