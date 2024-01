Wylewka to chyba jest jak się wylewa jakąś miksturę cementowo-kompozytową, a tu się używa zaprawy wpół suchej. Znam typów co robią to dużo szybciej jak ten robot. Używają dobrego lasera, łatę i pace wyrównującą. Po nich level podłogi jest niemal idealny. Btw. W Uk jest teraz moda na takie cementowe podłogi. Są one dodatkowo polerowane przez specjalne maszyny i podłoga nabiera połysku.