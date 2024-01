Wszystko fajnie, ale bardziej miarodajne by było porównanie PKB per capita, a nie sumaryczne. Co z tego że Dolnośląskie ma PKB podobne do Słowenii, jak Słowenia ma 2 mln mieszkańców, a Dolnośląskie 3 mln. Jak zrobią podobne porównanie per capita to wtedy będzie to bardziej rzeczywisty obraz.



Przykładowo:

Mazowieckie 5.385 mln mieszkańców - PKB per capita - 158 309 mln USD / 5.385 mln = 29 398 USD - poziom Urugwaju i Pokaż całość