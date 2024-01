Japonia to akurat jeden z nielicznych krajow, ktory nie powinien isc w atom.

Niestety ich polozenie geologiczne jest tragiczne i to jedno z nielicznych miejsc gdzie powinni isc w wiatraki, panele solarne, czy pozyskiwanie energii z fal czy przyplywow i odplywow. Natomiast to co robia Niemcy to smiech na sali, no chyba ze maja informacje, ze ich wulkan niedlugo wywali, wiec za wczasu wylaczyli by zapobiec katastrofie.